Пермский суд вынес приговор трем насильникам 16-летней девочки

07 ноября 2025 в 10:43
Суд вынес приговор трем насильникам девочки

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пермском крае осудили трех парней за изнасилование 16-летней девочки. Жуткая история приключилась в поселке Октябрьский еще в феврале. Двое преступников отправились в колонию, еще один — на принудительное лечение.

«За изнасилование и иные действия сексуального характера были привлечены трое парней. Двое на момент совершения преступления были еще несовершеннолетними. Они получили по восемь и восемь с половиной лет колонии строго режима. Их соучастник был признан невменяемым, к нему применены меры медицинского характера», — сообщает «КП-Пермь» со ссылкой на краевое управление СКР.

Жуткая история произошла в Октябрьском 20 февраля. Трое парней напали на 16-летнюю девочку избили и изнасиловали ее. По словам местных жителей, происходящее преступники снимали на видео, но запись не была опубликована и никак впоследствии не комментировалась.

