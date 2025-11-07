Пермский суд вынес приговор трем насильникам 16-летней девочки
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Пермском крае осудили трех парней за изнасилование 16-летней девочки. Жуткая история приключилась в поселке Октябрьский еще в феврале. Двое преступников отправились в колонию, еще один — на принудительное лечение.
«За изнасилование и иные действия сексуального характера были привлечены трое парней. Двое на момент совершения преступления были еще несовершеннолетними. Они получили по восемь и восемь с половиной лет колонии строго режима. Их соучастник был признан невменяемым, к нему применены меры медицинского характера», — сообщает «КП-Пермь» со ссылкой на краевое управление СКР.
Жуткая история произошла в Октябрьском 20 февраля. Трое парней напали на 16-летнюю девочку избили и изнасиловали ее. По словам местных жителей, происходящее преступники снимали на видео, но запись не была опубликована и никак впоследствии не комментировалась.
