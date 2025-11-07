На пермском оборонном заводе меняется совет директоров

Совет директоров меняется после предыдущих кадровых решений Фото: Размик Закарян © URA.RU

Совет директоров пермского НПО «Искра» принял решение о новых кандидатах в свой состав. Заседание, на котором это решение было утверждено, прошло 27 октября.

«В состав совета рассматриваются кандидатура действующего гендиректора АО „Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов“ и АО „ПЗ „Машиностроитель““ Александра Шафрановича. А также нового гендиректора НПО „Искра“ Владимира Дудчака», — сообщает «Коммерсант-Прикамье».

НПО «Искра» выпускает продукцию для предприятий топливно-энергетического комплекса, а также ракетно-космической отрасли. В 2024 году «Научно-производственное объединение „Искра“» вошло в состав корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Ранее предприятие входило в госкорпорацию «Роскосмос».

