Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Экономика

Промышленность

На пермском оборонном заводе меняется совет директоров

07 ноября 2025 в 11:02
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Совет директоров меняется после предыдущих кадровых решений

Совет директоров меняется после предыдущих кадровых решений

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Совет директоров пермского НПО «Искра» принял решение о новых кандидатах в свой состав. Заседание, на котором это решение было утверждено, прошло 27 октября.

«В состав совета рассматриваются кандидатура действующего гендиректора АО „Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов“ и АО „ПЗ „Машиностроитель““ Александра Шафрановича. А также нового гендиректора НПО „Искра“ Владимира Дудчака», — сообщает «Коммерсант-Прикамье».

НПО «Искра» выпускает продукцию для предприятий топливно-энергетического комплекса, а также ракетно-космической отрасли. В 2024 году «Научно-производственное объединение „Искра“» вошло в состав корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Ранее предприятие входило в госкорпорацию «Роскосмос».

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU сообщало, что на пермском Научно-производственном объединении «Искра» меняется руководство: трудовой договор с прежним директором Сергеем Юрасовым, возглавлявшим общество с 2020 года, был расторгнут 20 октября 2025 года. Агентство рассказывало, чем известен пермский оборонный завод, попавший под санкции США и Евросоюза, что выпускает и какова его история. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал