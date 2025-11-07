На пермском оборонном заводе меняется совет директоров
Совет директоров меняется после предыдущих кадровых решений
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Совет директоров пермского НПО «Искра» принял решение о новых кандидатах в свой состав. Заседание, на котором это решение было утверждено, прошло 27 октября.
«В состав совета рассматриваются кандидатура действующего гендиректора АО „Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов“ и АО „ПЗ „Машиностроитель““ Александра Шафрановича. А также нового гендиректора НПО „Искра“ Владимира Дудчака», — сообщает «Коммерсант-Прикамье».
НПО «Искра» выпускает продукцию для предприятий топливно-энергетического комплекса, а также ракетно-космической отрасли. В 2024 году «Научно-производственное объединение „Искра“» вошло в состав корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Ранее предприятие входило в госкорпорацию «Роскосмос».
Ранее URA.RU сообщало, что на пермском Научно-производственном объединении «Искра» меняется руководство: трудовой договор с прежним директором Сергеем Юрасовым, возглавлявшим общество с 2020 года, был расторгнут 20 октября 2025 года. Агентство рассказывало, чем известен пермский оборонный завод, попавший под санкции США и Евросоюза, что выпускает и какова его история.
