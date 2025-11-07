Жители Березников восхитились вокалом мэра-певца Казаченко
Запись была сделана накануне Дня народного единства
Фото: Александр Мамаев © URA.RU
Глава Березниковского округа (Пермский край) Алексей Казаченко записал песню «Конь» группы Любэ на студии местного телеканала «СВОЕ ТВ». Поводом стала праздничная дата — День народного единства. Ролик с исполнением композиции журналисты выложили в соцсеть «ВКонтакте», а полную версию показали в телеэфире. Под видео сразу же появился шквал восторженных комментариев от горожан.
«Очень хорошо поет наш мэр. Вот бы на Дне города несколько песен услышать в его исполнении, был бы подарок», — написал один из местных жителей.
Березниковцы также отметили проникновенное исполнение главы города и даже напророчили ему большой успех в Москве, если он решит отправиться туда на музыкальное шоу. Алексей Казаченко не единственный пермский градоначальник, который удивил жителей своими талантами. Например, мэр Краснокамска Игорь Быкариз, увольнения которого в суде добилась прокуратура, является художником.
