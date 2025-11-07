Горнолыжные курорты в Пермском крае начали готовить снежные склоны

Открытие сезона не за горами Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Пермском крае на горнолыжных курортах уже наметают снег на склоны. Для это используют специальные пушки.

«Горнолыжные курорты Пермского края уже запустили снежные пушки для обеспечения склонов снежным покровом. Средняя производительность снегогенераторов — от 10 до 120 кубометров снега в час, а для первичного оснежения склона требуется обычно 3-4 суток», — рассказали в министерстве туризма Прикамья.

По данным ведомства, прошлой зимой на горнолыжных склонах региона побывали более 450 тысяч человек. Самым популярным стал курорт «Губаха», принявший около 200 тысяч гостей. На втором месте оказался «Такман» в Чусовом (187 тысяч посетителей), на третьем — «Иван-гора» в селе Гамово (30 641 посетитель).

