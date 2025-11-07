Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Авто

В Перми с 10 ноября подскочат цены на парковку

Дирекция дорожного движения Перми: стоимость парковки вырастет на 10 рублей
07 ноября 2025 в 13:57
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Парковки из зоны №103 перенесут в зону №102

Парковки из зоны №103 перенесут в зону №102

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пермская дирекция дорожного движения анонсировала повышение цен в системе платных городских парковок. Согласно постановлению администрации города, с 10 ноября 2025 года парковки, которые пока относятся к тарифной зоне №103, будут включены в тарифную зону №102. Стоимость стоянки там составит 40 рублей в час.

«Также будет увеличена плата за пользование парковками в зонах: №101, №201, №301, №202 и №302. Новая цена — 30 рублей в час», — сообщает дирекция на официальном сайте. 

Таким образом, в указанных тарифных зонах стоимость парковки увеличится на 10 рублей. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Перми введут новый вид платных парковок. Они появятся возле музеев, театров и кладбищ.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал