В Перми с 10 ноября подскочат цены на парковку
Парковки из зоны №103 перенесут в зону №102
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
Пермская дирекция дорожного движения анонсировала повышение цен в системе платных городских парковок. Согласно постановлению администрации города, с 10 ноября 2025 года парковки, которые пока относятся к тарифной зоне №103, будут включены в тарифную зону №102. Стоимость стоянки там составит 40 рублей в час.
«Также будет увеличена плата за пользование парковками в зонах: №101, №201, №301, №202 и №302. Новая цена — 30 рублей в час», — сообщает дирекция на официальном сайте.
Таким образом, в указанных тарифных зонах стоимость парковки увеличится на 10 рублей. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Перми введут новый вид платных парковок. Они появятся возле музеев, театров и кладбищ.
