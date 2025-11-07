В Перми с 10 ноября подскочат цены на парковку

Парковки из зоны №103 перенесут в зону №102 Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пермская дирекция дорожного движения анонсировала повышение цен в системе платных городских парковок. Согласно постановлению администрации города, с 10 ноября 2025 года парковки, которые пока относятся к тарифной зоне №103, будут включены в тарифную зону №102. Стоимость стоянки там составит 40 рублей в час.

«Также будет увеличена плата за пользование парковками в зонах: №101, №201, №301, №202 и №302. Новая цена — 30 рублей в час», — сообщает дирекция на официальном сайте.