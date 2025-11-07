Логотип РИА URA.RU
Губернатор Шумков вручил полицейским ключи от новых машин и квартир. Фото

07 ноября 2025 в 15:41
Курганские полицейские получили ключи от губернатора Шумкова

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Накануне Дня сотрудника органов внутренних дел (10 ноября) на центральной площади Кургана состоялась торжественная церемония вручения ключей от новой техники и жилья сотрудникам УМВД. Об этом в своем tg-канале сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«По традиции перед Днем сотрудника органов внутренних дел на центральной площади города Кургана вручили коллегам из УМВД ключи от новых автомобилей и квартир. Ребята работают на сохранение порядка и безопасности днем и ночью», — подчеркнули Шумков.

Губернатор отметил, что работа сотрудников органов внутренних дел, направленная на обеспечение правопорядка и безопасности граждан, продолжает получать всестороннюю поддержку. Эта помощь позволяет правоохранителям более эффективно противостоять криминальным проявлениям и поддерживать порядок в регионе.

1/3

Фото: tg-канал Вадима Шумкова

