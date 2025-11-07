Генерал Золотов поздравил Пермский военный институт Росгвардии с годовщиной

Виктор Золотов обратился к представителям пермского учреждения по случаю праздника Фото: Официальный сайт Росгвардии РФ

Глава Росгвардии генерал армии и Герой России Виктор Золотов поздравил профильный Пермский военный институт с новой годовщиной. По данным пресс-службы федерального ведомства, учреждение создали 7 ноября 44 года назад.

«Сегодня успешному формированию кадрового потенциала войск способствуют научно-педагогическая база, современные образовательные технологии и высокий уровень организации учебного процесса. Выпускники пермского института — это офицеры, чья стойкость и преданность долгу подтверждаются на практике при решении ответственных задач по обеспечению безопасности и защите граждан», — цитата Золотова выложена в telegram-канале росгвардейцев.