Генерал Золотов поздравил Пермский военный институт Росгвардии с годовщиной
Виктор Золотов обратился к представителям пермского учреждения по случаю праздника
Фото: Официальный сайт Росгвардии РФ
Глава Росгвардии генерал армии и Герой России Виктор Золотов поздравил профильный Пермский военный институт с новой годовщиной. По данным пресс-службы федерального ведомства, учреждение создали 7 ноября 44 года назад.
«Сегодня успешному формированию кадрового потенциала войск способствуют научно-педагогическая база, современные образовательные технологии и высокий уровень организации учебного процесса. Выпускники пермского института — это офицеры, чья стойкость и преданность долгу подтверждаются на практике при решении ответственных задач по обеспечению безопасности и защите граждан», — цитата Золотова выложена в telegram-канале росгвардейцев.
По словам генерала, пермский институт Росгвардии на данный момент является одним из ведущих центров военного образования в своем сегменте. Золотов пожелал личному составу и ветеранам вуза крепкого здоровья, благополучия и дальнейших профессиональных успехов. Он также выразил уверенность, что учебное заведение сохранит набранный темп развития и будет неизменно подтверждать свой высокий статус на различных уровнях.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!