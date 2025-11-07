Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Пожары

В тюменской многоэтажке загорелась квартира

07 ноября 2025 в 14:27
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
При пожаре никто не пострадал

При пожаре никто не пострадал

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени загорелась квартира в многоэтажке на улице Осипенко. Сообщение о возгорании поступило в двенадцатом часу дня. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Тюменской области.

«Пожар ликвидирован на площади 25 квадратных метров. Из задымленного помещения спасен один человек, три — эвакуированы», — сообщили в пресс-службе ведомства. В ликвидации пожара участвовали 13 сотрудников и четыре единицы техники.

По предварительным данным, пострадавших нет. Сейчас специалисты устанавливают причину возгорания.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал