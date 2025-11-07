В тюменской многоэтажке загорелась квартира

При пожаре никто не пострадал Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени загорелась квартира в многоэтажке на улице Осипенко. Сообщение о возгорании поступило в двенадцатом часу дня. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Тюменской области.

«Пожар ликвидирован на площади 25 квадратных метров. Из задымленного помещения спасен один человек, три — эвакуированы», — сообщили в пресс-службе ведомства. В ликвидации пожара участвовали 13 сотрудников и четыре единицы техники.