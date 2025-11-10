В Магнитогорске из-за гидроудара порвало батареи в 20 домах
Мощный гидроудар порвал батареи в домах (архивное фото)
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, вечером 9 ноября из-за гидроудара прорвало систему отопления в 20 домах. Жители сообщают о разрывах в радиаторах, затопленных подъездах и отсутствии отопления. В администрации города прокомментировали ситуацию.
«9 ноября в результате просадки напряжения остановилась Центральная котельная, произошел скачок давления. Через два часа гидравлические режимы были восстановлены», — уточнили в пресс-службе администрации Магнитогорска.
В мэрии Магнитогорска отметили, что к утру 10 ноября в результате повреждения внутридомовой системы без отопления остается семь домов. Восстановлением подачи тепла совместно занимаются сотрудники управляющей компании и специалисты МП трест «Теплофикация» в усиленном режиме.
По словам местных жителей, отопление в многоквартирных домах было отключено к 18:00 воскресенья. Предварительно стало известно о 20 домах, в которые не подается тепло от «МП трест Теплофикация» после коммунальной аварии. Часть квартир оказались затоплены из-за порывов батарей.
