В Магнитогорске из-за гидроудара порвало батареи в 20 домах

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, вечером 9 ноября из-за гидроудара прорвало систему отопления в 20 домах. Жители сообщают о разрывах в радиаторах, затопленных подъездах и отсутствии отопления. В администрации города прокомментировали ситуацию.

«9 ноября в результате просадки напряжения остановилась Центральная котельная, произошел скачок давления. Через два часа гидравлические режимы были восстановлены», — уточнили в пресс-службе администрации Магнитогорска.

В мэрии Магнитогорска отметили, что к утру 10 ноября в результате повреждения внутридомовой системы без отопления остается семь домов. Восстановлением подачи тепла совместно занимаются сотрудники управляющей компании и специалисты МП трест «Теплофикация» в усиленном режиме.

