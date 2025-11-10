У депутата гордумы Челябинска Галкина изымают квартиру в Москве

Александр Галкин готовится к судбным тяжбам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

У депутата гордумы Челябинска Александра Галкина изымают квартиру в Москве. Информация появилась в базе данных Центрального райсуда Челябинска.

«Ответчик: Галкин Александр Николаевич. Споры, связанные с имущественными правами: об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества в рамках мероприятий, проводимых на основании ФЗ2 от 03.12.2013 № 230-ФЗ „О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам“», — указано в базе данных суда.

Также по делу в качестве ответчика проходит жена Галкина — Инна Мирошкина. Третьими лицами по иску выступают родственники экс-депутата и Дмитрий Ларин, ранее заседавший в парламенте региона.

Как рассказал URA.RU Галкин, об иске он узнал сравнительно недавно. По его словам, вопросы к нему появились после изучения его декларации о доходах. Якобы у надзорного ведомства появились сомнения в чистоте сделки по покупке квартиры в Москве.

«В ходе проверки мной представлены сведения о приобретении жилья в семейную ипотеку и частично за счет займов у частных лиц. У прокуратуры возникли вопросы к законности происхождения средств у моих займодавцев. К примеру, я занял денежные средства у своего родного брата, который в период проверки находился на выполнении боевых задач СВО и не мог участвовать в проверке и представлять документы. Прокуратурой это истолковано не в мою пользу и не в пользу моего брата. Более подробно комментировать не могу. Все доказательства будут представлены в суд», — сообщил URA.RU экс-депутат.