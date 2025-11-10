В Челябинске накажут расклейщиков, испортивших арт-объект плакатом с Ваенгой

Художники смогли оперативно восстановить испорченный арт-объект Фото: Александр Непогодин © URA.RU

В Челябинске накажут расклейщиков объявлений, которые испортили арт-объект около дворца Железнодорожников. Об этом заявил заместитель главы города по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и цифровизации Дмитрий Агеев, передает корреспондент URA.RU. Это же юридическое лицо ранее уже привлекалось по аналогичному факту.

«Компания получит штраф. В 2024 году данное юридическое лицо уже привлекалось по аналогичному факту, они также расклеивали афиши и нарушали правила благоустройства», — сообщил Агеев во время аппаратного совещания в мэрии, передает корреспондент URA.RU.

Инцидент произошел в конце прошлой недели. Творческая команда в рамках проекта «Город в красках» на один из шкафов около ДК ЖД нанесла рисунок. Ночью его заклеили рекламой концерта Елены Ваенги. «Нарушители пытались скрыть государские регистрационные знаки на автомобиле, на котором они подъехали к объекту. Но мы смогли установить их и передать информацию в Советское УВД. Продолжим наблюдать за деятельностью данного юридического лица и своевременно привлекать в случае нарушения правил благоустройства», — добавил Агеев.

Проект «Город в красках» реализуется при поддержке главы Челябинска Алексея Лошкина. Работа проводилась все лето. Расклейщики объявления осознавали, что действуют с нарушениями, считает Лошкин. «Проект приводит наш город в более интересный формат, даже в маленьких элементах и деталях. Работники, которые в ночное время разместили плакат исполнителя на новом арт-объекте, осознавали, что это не вызовет одобрения», — прокомментировал Лошкин, передает корреспондент URA.RU.