Спасатели рассказали о методике поиска людей после взрыва на заводе Копейска

Спасателям помогали кинологические расчеты (архивное фото)

При разборе завалов после взрыва на заводе в Копейске (Челябинская область) спасателям помогали кинологические расчеты. Об этом сообщили в пресс-службе Поисково-спасательной службы региона.

«Когда есть шанс спасти человека — его нужно использовать. Для нас счастье — в спасении человеческих жизней», — отметил замначальника по поисково-спасательной работе Денис Гарифуллин. Он сообщил о методике проведения аварийно-спасательных работ в зоне ЧС, в частности, о применении кинологических расчетов.

Результаты разбора завалов на заводе в Копейске подвели 20 представителей различных оперативных и аварийно-спасательных служб. Они обсудили организацию работы при ликвидации ЧС, скорость реагирования спасателей и других служб, а также соблюдение норм безопасности в опасных для жизни и здоровья условиях.

В результате действия оперативных служб получили высокую оценку: все подразделения работали слаженно и профессионально, продемонстрировав ответственный подход к выполнению задач. Подчеркивалась важность обмена опытом для поддержания такого уровня взаимодействия в будущем.