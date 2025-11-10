Логотип РИА URA.RU
Спасатели рассказали о методике поиска людей после взрыва на заводе Копейска

В поисках людей после взрыва на заводе в Копейске помогали собаки
10 ноября 2025 в 11:27
Спасателям помогали кинологические расчеты (архивное фото)

Спасателям помогали кинологические расчеты (архивное фото)

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

При разборе завалов после взрыва на заводе в Копейске (Челябинская область) спасателям помогали кинологические расчеты. Об этом сообщили в пресс-службе Поисково-спасательной службы региона.

«Когда есть шанс спасти человека — его нужно использовать. Для нас счастье — в спасении человеческих жизней», — отметил замначальника по поисково-спасательной работе Денис Гарифуллин. Он сообщил о методике проведения аварийно-спасательных работ в зоне ЧС, в частности, о применении кинологических расчетов.

Результаты разбора завалов на заводе в Копейске подвели 20 представителей различных оперативных и аварийно-спасательных служб. Они обсудили организацию работы при ликвидации ЧС, скорость реагирования спасателей и других служб, а также соблюдение норм безопасности в опасных для жизни и здоровья условиях.

В результате действия оперативных служб получили высокую оценку: все подразделения работали слаженно и профессионально, продемонстрировав ответственный подход к выполнению задач. Подчеркивалась важность обмена опытом для поддержания такого уровня взаимодействия в будущем.

Взрыв на заводе в Копейске прогремел в ночь на 23 октября, затем начался пожар. На месте был оперативно развернут штаб. Погибли 23 человека. URA.RU собрало для вас подробности трагедии в сюжете.

Материал из сюжета:

На заводе под Челябинском произошел взрыв

