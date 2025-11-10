Спасатели рассказали о методике поиска людей после взрыва на заводе Копейска
Спасателям помогали кинологические расчеты (архивное фото)
При разборе завалов после взрыва на заводе в Копейске (Челябинская область) спасателям помогали кинологические расчеты. Об этом сообщили в пресс-службе Поисково-спасательной службы региона.
«Когда есть шанс спасти человека — его нужно использовать. Для нас счастье — в спасении человеческих жизней», — отметил замначальника по поисково-спасательной работе Денис Гарифуллин. Он сообщил о методике проведения аварийно-спасательных работ в зоне ЧС, в частности, о применении кинологических расчетов.
Результаты разбора завалов на заводе в Копейске подвели 20 представителей различных оперативных и аварийно-спасательных служб. Они обсудили организацию работы при ликвидации ЧС, скорость реагирования спасателей и других служб, а также соблюдение норм безопасности в опасных для жизни и здоровья условиях.
В результате действия оперативных служб получили высокую оценку: все подразделения работали слаженно и профессионально, продемонстрировав ответственный подход к выполнению задач. Подчеркивалась важность обмена опытом для поддержания такого уровня взаимодействия в будущем.
Взрыв на заводе в Копейске прогремел в ночь на 23 октября, затем начался пожар. На месте был оперативно развернут штаб. Погибли 23 человека. URA.RU собрало для вас подробности трагедии в сюжете.
