В Челябинске за парковку на газоне выписали штрафов на 85 тысяч рублей
Парковка на газоне в Челябинске обойдется от 1 до 5 тысяч рублей (архивное фото)
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Челябинске в бюджет города от нарушителей, которые паркуются на газонах, поступило 85 тысяч рублей штрафов. Об этом заявил заместитель главы города по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и цифровизации Дмитрий Агеев, передает корреспондент URA.RU. В маршрут комплекса автоматической фиксации нарушений добавлено 300 адресов.
«85 тысяч штрафов поступило в бюджет Челябинска от нарушителей, которые паркуются на газонах. Их обнаружили по камерам автоматической системы фотофиксации», — сообщил Агеев во время аппаратного совещания в мэрии, передает корреспондент URA.RU.
Сейчас в маршрут работы автокомплекса фиксации добавлено почти 300 адресов по обращениям жителей. Заявки по добавлению продолжают принимать.
Глава Челябинска Алексей Лошкин потребовал продолжать работу в данном направлении. «Нужно приучить к культуре парковки во дворах. К сожалению, в начале это будет через систему штрафов», — добавил Лошкин.
Штрафы всем нарушителям парковки во дворах выписывают автоматически. В городе в конце октября начали работать четыре мобильных комплекса «Дозор-МЗ», которые фиксируют госномера нарушителей. Данные они отправляют в комиссию для назначения административных наказаний, сообщил ранее Лошкин. Размер штрафа для водителей, паркующихся на газонах, составит от одной до пяти тысяч рублей.
Работа системы построена таким образом: автомобиль, который оснащен комплексом «Дозор-МЗ», перемещается по установленному маршруту, камера при этом фиксирует случаи парковки на газонах. Далее система автоматически формирует карточку.
- Гражданин10 ноября 2025 11:35Только на газона? А кто на тротуарах? Или длиннозадые, которые колёсами где надо, а багажник или кузов полтротура перекрывает?