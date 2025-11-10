Логотип РИА URA.RU
Реклама

В Челябинске за парковку на газоне выписали штрафов на 85 тысяч рублей

10 ноября 2025 в 11:14
Парковка на газоне в Челябинске обойдется от 1 до 5 тысяч рублей (архивное фото)

Парковка на газоне в Челябинске обойдется от 1 до 5 тысяч рублей (архивное фото)

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Челябинске в бюджет города от нарушителей, которые паркуются на газонах, поступило 85 тысяч рублей штрафов. Об этом заявил заместитель главы города по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и цифровизации Дмитрий Агеев, передает корреспондент URA.RU. В маршрут комплекса автоматической фиксации нарушений добавлено 300 адресов. 

«85 тысяч штрафов поступило в бюджет Челябинска от нарушителей, которые паркуются на газонах. Их обнаружили по камерам автоматической системы фотофиксации», — сообщил Агеев во время аппаратного совещания в мэрии, передает корреспондент URA.RU. 

Сейчас в маршрут работы автокомплекса фиксации добавлено почти 300 адресов по обращениям жителей. Заявки по добавлению продолжают принимать.

Глава Челябинска Алексей Лошкин потребовал продолжать работу в данном направлении. «Нужно приучить к культуре парковки во дворах. К сожалению, в начале это будет через систему штрафов», — добавил Лошкин. 

Штрафы всем нарушителям парковки во дворах выписывают автоматически. В городе в конце октября начали работать четыре мобильных комплекса «Дозор-МЗ», которые фиксируют госномера нарушителей. Данные они отправляют в комиссию для назначения административных наказаний, сообщил ранее Лошкин. Размер штрафа для водителей, паркующихся на газонах, составит от одной до пяти тысяч рублей.

Работа системы построена таким образом: автомобиль, который оснащен комплексом «Дозор-МЗ», перемещается по установленному маршруту, камера при этом фиксирует случаи парковки на газонах. Далее система автоматически формирует карточку. 

Комментарии (1)
  • Гражданин
    10 ноября 2025 11:35
    Только на газона? А кто на тротуарах? Или длиннозадые, которые колёсами где надо, а багажник или кузов полтротура перекрывает?
