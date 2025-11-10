Мэр Лошкин отругал глав районов за гололед во дворах Челябинска
Лошкин увидел гололед, когда утром отводил детей в школу
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Глава Челябинска Алексей Лошкин отругал глав районов за гололед во дворах и призвал жителей жаловаться на необработанные дороги внутри кварталов. Гололед Лошкин сегодня увидел сам, когда утром отводил детей в школу, передает корреспондент URA.RU.
«Я утром сегодня шел, детей в школу отводил. Уличная дорожная сеть просыпана, зашел во двор и приехали. Что там? Катушка! Ну правда просто катушка», — сообщил Лошкин во время аппаратного совещания в мэрии, передает корреспондент URA.RU.
Перед началом сезона власти общались с подрядчиками и те сообщили, что противогололедные материалы закуплены. Также общались с представителями управляющих компаний и договорились, что те будут обрабатывать дворы. «Не понятно тогда, почему возникают такие ситуации. Призываю жителей Челябинска информацию доводить лично до глав районов и сообщать в диспетчерские службы. Сообщаете, где внутриквартальные проезды и проходы не обработаны. Глав районов прошу оперативно реагировать, если какие-то территории останутся не обработанные», — добавил Лошкин.
Дорожники в Челябинской области начала проводить противогололедную обработку еще 28 октября. В Челябинске также планировали использовать противогололедную смесь. Лошкин попросил глав районов проверить готовность подрядных организаций к предстоящему снегопаду, который прогнозируется на праздничные дни. Мэр лично проверил готовность дорожной техники Челябинска к предстоящему зимнему периоду. Осмотрел машины и агрегаты, а также объемы заготовленной смеси для дорог.
