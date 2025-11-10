Текслер поздравил челябинскую самбистку Кирееву с победой на чемпионате мира

Текслер поздравил челябинскую спортсменку с победой Фото: Роман Наумов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил челябинскую самбистку Таисию Кирееву с победой на чемпионате мира в Бишкеке. Текслер поблагодарил спортсменку за подарок родной области и всей стране, сообщили URA.RU в пресс-службе областного правительства.

«Таисия, от всей души поздравляю Вас с блистательной победой на мировом чемпионате! В ходе серии ярких поединков Вы одолели сильных соперниц из четырех стран и в итоге выиграли финальный поединок у сильной и опытной конкурентки. <...> Искренне благодарен Вам и Вашим наставникам за этот замечательный подарок родной области и всей стране», — отметил Текслер в своем поздравлении.

Киреева достойно представила Челябинскую область и ранее на Кубке мира, а также является действующей чемпионкой России. После победы девушки, самбо в регионе станет еще более популярным видом спорта, уверен Текслер. «Искренне верим, что впереди будут новые победы и награды», — добавил губернатор.

