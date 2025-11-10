Синоптики объявили штормовое предупреждение в Челябинской области

Метеорологи из Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредили о сильном снеге и метелях в Челябинской области. Об этом говорится в штормовом предупреждении центра.

К неблагоприятным явлениям синоптики относят сильный снег, снег с дождем и мокрый снег, а также метель с видимостью более 500 метров и ветром более семи метров в секунду. К опасным явлениям относятся очень сильный снег, очень сильные осадки и сильная метель с видимостью 500 метров и менее и скоростью ветра 15 метров в секунду и более продолжительностью более шести часов.