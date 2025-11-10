Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Криминал

Челябинца, пытавшегося убить школьника, отправили в психдиспансер

10 ноября 2025 в 11:20
Суд отправил челябинца на лечение в психбольницу

Суд отправил челябинца на лечение в психбольницу

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителя Челябинска, который напал с ножом на школьника и попытался его убить, отправили в психдиспансер. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«К мужчине применены принудительные меры медицинского характера. Он помещен в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Как пояснили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, психическое заболевание было выявлено на стадии расследования. Фигурант не осознавал общественного характера своих действий и не мог руководить ими.

Инцидент произошел в середине апреля между домами № 100 и №102а по улице Дегтярева. Мужчина напал на 11-летнего школьника и нанес ему не менее 15 ударов кухонным ножом. После чего скрылся, но был оперативно задержан. 

Мальчика спас Андрей Напалков. Он вызвал пострадавшему скорую помощь и находился рядом с ним до ее приезда. По его словам, одежда ребенка была буквально пропитана кровью. В октябре мужчину наградили Почетной грамотой СК России.

