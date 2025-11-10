В Златоусте увольняется начальник управления ЖКХ Брыкунов
Мэрию Златоуста Дмитрий Брыкунов покинет 17 ноября
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В мэрии Златоуста (Челябинская область) увольняется начальник управления ЖКХ Дмитрий Брыкунов. По данным URA.RU, он находится в отпуске, из которого не выйдет.
«Брыкунов уволится с 17 ноября. До этого момента он находится в отпуске», — рассказал URA.RU источник в мэрии.
В отпуск Брыкунов ушел с 10 ноября. Сейчас его обязанности исполняет первый заместитель Александр Белюшин.
О причинах отставки не сообщается. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями в пресс-службу мэрии и ждет ответа.
Брыкунов возглавил ведомство 23 сентября 2024 года, сменив на этом посту Андрея Самохвалова. До этого работал в «Златоустовском водоканале», занимал должность вице-мэра по инфраструктуре при градоначальнике Вячеславе Жилине.
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!