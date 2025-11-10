Логотип РИА URA.RU
В Златоусте увольняется начальник управления ЖКХ Брыкунов

10 ноября 2025 в 12:54
Мэрию Златоуста Дмитрий Брыкунов покинет 17 ноября

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В мэрии Златоуста (Челябинская область) увольняется начальник управления ЖКХ Дмитрий Брыкунов. По данным URA.RU, он находится в отпуске, из которого не выйдет.

«Брыкунов уволится с 17 ноября. До этого момента он находится в отпуске», — рассказал URA.RU источник в мэрии.

В отпуск Брыкунов ушел с 10 ноября. Сейчас его обязанности исполняет первый заместитель Александр Белюшин.

О причинах отставки не сообщается. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями в пресс-службу мэрии и ждет ответа.

Брыкунов возглавил ведомство 23 сентября 2024 года, сменив на этом посту Андрея Самохвалова. До этого работал в «Златоустовском водоканале», занимал должность вице-мэра по инфраструктуре при градоначальнике Вячеславе Жилине.

