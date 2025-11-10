В Златоусте увольняется начальник управления ЖКХ Брыкунов

Мэрию Златоуста Дмитрий Брыкунов покинет 17 ноября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В мэрии Златоуста (Челябинская область) увольняется начальник управления ЖКХ Дмитрий Брыкунов. По данным URA.RU, он находится в отпуске, из которого не выйдет.

«Брыкунов уволится с 17 ноября. До этого момента он находится в отпуске», — рассказал URA.RU источник в мэрии.

В отпуск Брыкунов ушел с 10 ноября. Сейчас его обязанности исполняет первый заместитель Александр Белюшин.

О причинах отставки не сообщается. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями в пресс-службу мэрии и ждет ответа.