С Шершневского кольца в Челябинске перенесут ярмарку садоводов

Для ярмарки найдут новое место (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске с изменением планировки Шершневского кольца будет перенесена на другое место стихийная ярмарка садоводов. Об этом рассказал заместитель главы города по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и цифровизации Дмитрий Агеев, передает корреспондент URA.RU.

«Я встречался с садоводами, обрисовал ситуацию. Сезонная ярмарка не будет продлена, потому что она и не должна там находиться. Садоводам посоветовал вместе определить несколько участков, которые им подходят, и обратиться в администрацию», — уточнил Агеев. Он добавил, что жители могут прийти на личный прием, чтобы обсудить выбранные точки.