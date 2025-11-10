В Челябинске популярный автобус изменил маршрут движения
В Челябинске автобусы №№15, 19, 35, 42, 44 и 300 вернулись на трассу по 60-летия Октября, автобус №31 изменил маршрут. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта.
«Участок от Дегтярева до Сталеваров открыт после завершения ремонта теплотрассы. Транспорт, ранее следовавший в объезд. возвращается на привычные маршруты», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Автобус №31 также поедет по 60-летия Октября в оба направления. С августа из-за капитального ремонта моста маршрут в сторону ЧМК следует по Черкасской и Румянцева.
Восточная часть моста через реку Миасс на Черкасской была закрыта с 1 августа на капитальный ремонт. Автобусы и троллейбусы временно ездили по западной части моста. Ограничения движения влияли на маршруты, проходящие по Пети Калмыкова.
