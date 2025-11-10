В Челябинске популярный автобус изменил маршрут движения

Автобус №31 будет следовать по улице 60-летия Октября (архивное фото) Фото: Ася Бронникова © URA.RU

В Челябинске автобусы №№15, 19, 35, 42, 44 и 300 вернулись на трассу по 60-летия Октября, автобус №31 изменил маршрут. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта.

«Участок от Дегтярева до Сталеваров открыт после завершения ремонта теплотрассы. Транспорт, ранее следовавший в объезд. возвращается на привычные маршруты», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Автобус №31 также поедет по 60-летия Октября в оба направления. С августа из-за капитального ремонта моста маршрут в сторону ЧМК следует по Черкасской и Румянцева.

