В Кунашаке четырех кандидатов признали достойными стать главой бывшего района

Рамиль Вакилов может стать главой нового муниципалитета Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Комиссия по отбору кандидатов на пост главы Кунашакского муниципального округа (бывшего района) Челябинской области допустила до участия в конкурсе всех четырех претендентов на этот пост. Об этом говорится в решении комиссии (имеется в распоряжении URA.RU).

«Состоялось предварительное заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Кунашакского муниципального округа. Решением комиссии признаны зарегистрированными кандидатами и допущены к участию в конкурсе на должность главы следующие кандидаты: Вакилов Рамиль Гаибназарович, Иштимиров Даян Рашитович, Хабибуллина Флорида Рашитовна, Юсупова Венера Рашитовна», — говорится в документе.

Вакилов является действующим главой муниципалитета, Юсупова возглавляет местную контрольно-ревизионную комиссию, но после смерти прежнего главы Сибагатуллы Аминова она несколько месяцев руководила районом. Хабибуллина трудится начальником отдела архитектуры и градостроительства администрации района. Предприниматель Иштимиров руководит районным отделением «Справедливой России».

Продолжение после рекламы

Конкурс назначен на 11 ноября. По его итогам комиссия должна определить не менее двух кандидатов, наиболее достойных возглавить муниципалитет. 26 ноября депутаты муниципального собрания из отобранных комиссией кандидатов выберут нового главу.