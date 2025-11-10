Челябинским директорам и юристам платят меньше, чем они ждут

Челябинские руководители получают меньше, чем хотели бы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области директора, юристы и разработчики программ зарабатывают меньше, чем хотели бы. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, ожидания других соискателей скромнее даже щедрости будущих работодателей.

«В двенадцати профессиональных направлениях зарплатные запросы кандидатов этой осенью выше предложений рынка. Так, в категории высшего и среднего менеджмента соискатели хотели бы зарабатывать 131,5 тысячи рублей, что на 2,4 тысячи выше медианного предложения», — заявили URA.RU в HeadHunter.

По данным исследования, наибольший разрыв между желаемым и предлагаемым доходом зафиксирован в сфере инвестиций и консалтинга. Специалисты в этой области рассчитывают на 120 тысяч рублей, что на 26,3 тысячи рублей превысило медианные предложения работодателей. Запросы IT-специалистов и юристов превысили рыночные предложения на 11,8 и 10,7 тысячи рублей соответственно.

В то же время в ряде секторов экономики проявилась обратная тенденция. Наиболее заметное превышение предлагаемых зарплат над ожиданиями соискателей зафиксировали в сферах транспорта, логистики и перевозок, рабочего персонала. Как отметили аналитики, такая ситуация характерна для отраслей с высокой долей вахтовых вакансий и рабочих профессий.