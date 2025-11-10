Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Природа

Погода

В Челябинской области резко похолодает до -10 градусов

В Челябинской области похолодает до -10 градусов
10 ноября 2025 в 13:42
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
На Челябинскую область надвигается похолодание (архивное фото)

На Челябинскую область надвигается похолодание (архивное фото)

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинской области в предстоящую неделю ожидаются осадки в виде снега и дождя. В середине недели они прекратятся, но температура воздуха ночью опустится до -10 градусов, сообщили синоптики регионального Гидрометеоцентра. 

«10-11 ноября влияние северного циклона обусловит ненастную погоду в Челябинской области: в большинстве районов осадки с гололедными явлениями будут сохраняться. 12-13 ноября небольшой перерыв осадков, но за счет затока арктического холода, будет усиливаться ночное выхолаживание», — сообщили синоптики Гидрометеоцентра Челябинской области в telegram-канале. 

В ночь на 12 ноября в регионе похолодает до -6 градусов, а в ночь на 13 ноября — уже до -10 градусов. Днем воздух прогреется до +3 градусов, на юге — до +7 градусов. 

Продолжение после рекламы

К выходным очередной атмосферный вихрь вернет в северную половину региона осадки — от мокрого снега к дождю. Температура воздуха значительно повысится, но возможны порывы ветра до 18 метров в секунду, говорится в прогнозе. 

Синоптики ранее объявили штормовое предупреждение на ближайшие сутки. Завтра в регионе возможен снег и метели, на отдельных участках дорог гололедица. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал