В Челябинской области резко похолодает до -10 градусов

На Челябинскую область надвигается похолодание (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинской области в предстоящую неделю ожидаются осадки в виде снега и дождя. В середине недели они прекратятся, но температура воздуха ночью опустится до -10 градусов, сообщили синоптики регионального Гидрометеоцентра.

«10-11 ноября влияние северного циклона обусловит ненастную погоду в Челябинской области: в большинстве районов осадки с гололедными явлениями будут сохраняться. 12-13 ноября небольшой перерыв осадков, но за счет затока арктического холода, будет усиливаться ночное выхолаживание», — сообщили синоптики Гидрометеоцентра Челябинской области в telegram-канале.

В ночь на 12 ноября в регионе похолодает до -6 градусов, а в ночь на 13 ноября — уже до -10 градусов. Днем воздух прогреется до +3 градусов, на юге — до +7 градусов.

К выходным очередной атмосферный вихрь вернет в северную половину региона осадки — от мокрого снега к дождю. Температура воздуха значительно повысится, но возможны порывы ветра до 18 метров в секунду, говорится в прогнозе.