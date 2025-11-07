Логотип РИА URA.RU
В Челябинской области намерены чипировать всех собак, в том числе домашних

Жителей Челябинской области обязали чипировать собак с 2026 года
07 ноября 2025 в 14:35
Чипирование поможет найти собаку, если она потерялась

Фото: Илья Московец © URA.RU

Жители Челябинской области с 2026 года должны регистрировать домашних собак и кошек. Обязательное условие регистрации для собак — их чипирование, говорится в приказе областного ГУ ветеринарии. 

«Домашние животные старше трех месяцев подлежат регистрации. Вновь приобретенные или первично завезенные на территорию Челябинской области в возрасте трех месяцев и старше подлежат регистрации в течение 15 дней. Наличие чипа является обязательным условием при регистрации собак», — говорится в приказе, который размещен на сайте ведомства. 

Процедура регистрации будет проводиться в подведомственных государственных учреждениях ветеринарии. Она является бесплатной. Для регистрации важно предоставить само животное, документ владельца, ветеринарный паспорт питомца (при его наличии), а также заполнить заявление. Чипирование других животных, в том числе кошек, проводится по желанию владельца. 

