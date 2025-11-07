Всесезонный челябинский курорт «Аджигардак» ожидает реконструкция

Проект госэкпертиза одобрила 6 ноября 2025 года Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Аше Челябинской области продолжает развиваться всесезонный курорт «Аджигардак». Масштабный проект реконструкции госэкспертиза одобрила 6 ноября, сообщается на сайте госреестра.

«Комплексный туристический проект по строительству всесезонного многофункционального курорта „Аджигардак“, Челябинская область. Пассажирская подвесная канатная дорога №1, пассажирская подвесная канатная дорога №3, пассажирская подвесная канатная дорога №6, трассы спуска № 1, 1А, 1-1А, 3, 6, 6А. Положительное заключение госэкспертизы», — сообщили на сайте госреестра.

Сейчас в составе курорта действуют 14 горнолыжных трасс, семь подъемников и гостиничная инфраструктура. А после масштабной реконструкции курорт станет всесезонным. К 2028 году он может получить статус федерального. В будущем планируется возвести термальный бассейн, отели и апартаменты с комплексом аpress-ski, включающими различные развлечения.

В первую очередь на курорте планируется построить гостиничные комплексы «Шале» на 25 номеров и «Горную тропу» на 150 номеров. Также до 2028 года планируется возвести три гостиницы категорий три и четыре звезды на 725 номеров, апартаменты на 345 номеров, визит-центр, объекты общественного питания, инфраструктуру для активного отдыха, шесть канатных дорог. На курорте возведут 65 километров маршрутов и 19 подъемников с общей пропускной способностью до 29 тысяч человек в час.

Реконструкцией и развитием ГЛК займется компания ООО «Проектная компания Аджигардак». Согласно сервису «Сбис», фирма основана в Челябинске в 2022 году. Учредители компании — АО «Корпорация Туризм.РФ» и ООО «НЭП-Ресурс». Директор фирмы — Евгений Гуревич. В прошлом году выручка компании достигла 6,1 миллиона рублей.