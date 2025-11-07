ММК стал лидером инвестиций в Челябинской области по версии российского Forbes

ММК стал дидером инвестиций в регионе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК», Челябинская область) стал лидером инвестиций в регионе и вошел в топ рейтинга российского Forbes. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.

«Магнитогорский металлургический комбинат располагается на 31-м месте в ежегодном рейтинге российского журнала Forbes, где представлены крупнейшие по объемам инвестиций компании страны. Это второй показатель среди всех уральских компаний и первый в Челябинской области», — уточнили в пресс-службе «ММК». Инвестиции компании за 2024 год достигают 101,2 миллиарда рублей.

Инвестиции включают в себя не только формирование долгосрочных активов, таких как производственные и административные здания, оборудование и транспорт, но и участие в совместных предприятиях. Для анализа были использованы данные из финансовой и бухгалтерской отчетности компаний, а также информация, предоставленная Федеральной налоговой службой России и Росстатом.

ММК придерживается стратегии постоянных инвестиций в развитие своего бизнеса. Основное внимание уделяется высокотехнологичной модернизации производства: строительству новых и обновлению существующих промышленных объектов. При этом компания стремится минимизировать негативное влияние на окружающую среду. Особое внимание уделяется модернизации действующих и созданию новых производств, ориентированных на выпуск продукции, которая может заменить импортные аналоги.

Одним из крупнейших инвестиционных проектов ММК стал комплекс коксовой батареи №12, введенный в эксплуатацию в 2024 году. Сумма инвестиций в этот объект полного производственного цикла достигла почти 90 миллиардов рублей. Производительность КБ-12 составляет 2,5 миллиона тонн сухого кокса в год, что позволяет удовлетворить половину потребностей ММК в данном виде продукции. Значимость запуска батареи подчеркнул участие в мероприятии по видеосвязи президента России Владимира Путина. Благодаря вводу в эксплуатацию КБ-12 удалось вывести из работы устаревшие производственные мощности коксохимического передела ММК, что положительно сказалось на экологической ситуации в Магнитогорске.