Дети получили ожоги глаз в кинотеатре Хакасии: пермский ученый рассказал, как избежать повторения трагедии

По словам эксперта, в хорошо организованном кинотеатре перед сеансом проводится проверка на отсутствие посторонних источников света Фото: Размик Закарян © URA.RU

В республике Хакасия произошел инцидент в кинотеатре «Наутилус». Во время утреннего сеанса комедии «Папины дочки» (6+) десятки человек, преимущественно дети, получили ожоги сетчатки глаз. По информации РБК, предварительной причиной инцидента стало то, что после кварцевания сотрудник не отключил дезинфицирующее устройство. Ученый Пермского Политеха разъяснил URA.RU, почему ультрафиолетовое излучение оказалось опасным и как современные технологии должны предотвращать подобные ситуации.

«Кварцевые лампы, применяемые для дезинфекции, генерируют жесткое ультрафиолетовое излучение, воздействие которого на сетчатку не ощущается человеком. Однако механизм может быть нарушен — например, при использовании некачественных солнечных очков, которые блокируют видимый свет, но пропускают опасное излучение. В таком случае мозг реагирует на снижение освещенности, заставляя зрачок расширяться, что позволяет вредному излучению достигать сетчатки и повреждать ее. Аналогичный процесс произошел в кинотеатре Абакана», — объясняет доктор физико-математических наук, профессор кафедры «Общая физика» ПНИПУ Виктор Криштоп.

Хотя инцидент с кварцевыми лампами является нетипичным, существуют и другие потенциальные угрозы для зрения в кинотеатре. Например, прямой взгляд на луч ксеноновой лампы кинопроектора с близкого расстояния может привести к серьезной травме сетчатки. При этом производители проекционного оборудования предусматривают многоуровневую защиту, а доступ к помещениям с проекторами строго ограничен.

Продолжение после рекламы

В хорошо организованном кинотеатре перед сеансом проводится проверка на отсутствие посторонних источников света. Сотрудник обязан убедиться, что все служебное освещение, включая бактерицидное, отключено. В некоторых залах используется специальная блокировка, которая не позволяет включить проектор при работающих кварцевых лампах. Однако такая система есть не везде, и часто безопасность зависит от внимательности персонала.