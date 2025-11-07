Под контролем главы СКР Бастрыкина в Прикамье восстановили причал

В Пермском крае восстановили причал для парома Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Причал в деревне Лябово Пермского края долгое время находился в ужасном состоянии. Паром не мог перевозить жителей деревни и автомобили, тем самым связь с краевым центром для жителей Лябово была нарушена. О ситуации узнал председатель СКР Александр Бастрыкин. Он поставил вопрос восстановления причала на контроль и сооружение было восстановлено, рассказали в информационном центре СКР.

«Жители Лябово обращались к пермским СМИ. Именно таким образом об их проблеме узнал Александр Бастрыкин. Он поставил восстановление причала на личный контроль и сооружение было полностью восстановлено, а также введено в эксплуатацию», — отметили в СКР.