Общество

Под контролем главы СКР Бастрыкина в Прикамье восстановили причал

07 ноября 2025 в 15:04
В Пермском крае восстановили причал для парома

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Причал в деревне Лябово Пермского края долгое время находился в ужасном состоянии. Паром не мог перевозить жителей деревни и автомобили, тем самым связь с краевым центром для жителей Лябово была нарушена. О ситуации узнал председатель СКР Александр Бастрыкин. Он поставил вопрос восстановления причала на контроль и сооружение было восстановлено, рассказали в информационном центре СКР.

«Жители Лябово обращались к пермским СМИ. Именно таким образом об их проблеме узнал Александр Бастрыкин. Он поставил восстановление причала на личный контроль и сооружение было полностью восстановлено, а также введено в эксплуатацию», — отметили в СКР.

Сейчас на месте старого и разрушенного причала стоит крепкая и надежная конструкция. «Люди благодарны за то, что теперь передвигаться безопасно и комфортно», — рассказал житель деревни Андрей Петрикин. Пермяки выразили главе и офицерам ведомства благодарность за решение проблемы.

