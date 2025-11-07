Пермские алкомаркеты готовы сократить время продажи алкоголя

В Прикамье планируется сократить продажу алкоголя на один час Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Алкогольные магазины в Перми поддержали сокращение времени для продажи спиртосодержащих напитков. Ранее предлагалось прекращать продавать алкоголь в 22:00.

«Ряд компаний, занимающихся продажей алкоголя, поддержали запрет торговли с 22:00 до 08:00. Этот вопрос выносился на обсуждение, которое проходило с 16 по 25 сентября», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на краевой минэкономразвития.