Общество

Пермские алкомаркеты готовы сократить время продажи алкоголя

07 ноября 2025 в 14:37
В Прикамье планируется сократить продажу алкоголя на один час

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Алкогольные магазины в Перми поддержали сокращение времени для продажи спиртосодержащих напитков. Ранее предлагалось прекращать продавать алкоголь в 22:00.

«Ряд компаний, занимающихся продажей алкоголя, поддержали запрет торговли с 22:00 до 08:00. Этот вопрос выносился на обсуждение, которое проходило с 16 по 25 сентября», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на краевой минэкономразвития.

Изменения времени продажи алкоголя были разработаны минпромторгом Пермского края. Они направлены на снижение потребления алкоголя населением региона, а также на снижение преступности лицами, находящимися в состоянии опьянения.

Комментарии (1)
  • Mister Andersson
    07 ноября 2025 15:12
    Какой смысл, чтобы я заранее побольше алкоголя покупал, если не хватит или чтобы ночью за разливным пойлом шел?
