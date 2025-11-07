Логотип РИА URA.RU
Медведь устроил погром во дворе дома жительницы Пермского края. Фото

07 ноября 2025 в 15:06
Медведь устроил переполох в Шабурах

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В деревне Шабуры Пермского края медведь устроил погром во дворе частного дома. Женщина не сразу поняла, что беспорядок в ее личном хозяйстве учинил дикий зверь.

«Утром я ничего не заметила, ушла на работу. А часов в пять вышла на улицу белье снять, смотрю — старая качель во дворе валяется. Ветер? Так вроде ветра не было, и ветер не погнул бы ее. Чуть дальше лежала порванная огородная сетка, забор раскурочен и в сетке, доски валяются не земле развален. Ничего не поняла. Думаю, может, кабаны приходили? Так не изрыто ничего. На лося тоже не похоже. Позвала соседку, смотрим вместе: так это медведь!» — приводит газета «Частинские вести» слова жительницы деревни Шабуры.

URA.RU рассказывало, что пришедший в Шабуры медведь перепугал местных жителей. Отгонять зверя пришлось местному охотоведу.

Дикий зверь поломал забор у уронил качель

Фото: Частинские вести

