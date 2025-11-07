Пермскую прокуратуру ждет большая проверка из Москвы

Ревизоры из Москвы приедут через неделю Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В ноябре в прокуратуре Пермского края пройдет комплексная проверка генпрокуратуры. Об этом URA.RU рассказал источник в политэлитах региона. По его данным, в надзорном ведомстве сейчас активно готовятся к мероприятию.

«Через неделю должны приехать ревизоры из Москвы. Символично, что проверка проходит практически под занавес срока полномочий главного прокурора Павла Бухтоярова, у которого они заканчиваются в первом квартале 2026 года. Плюс на декабрь намечена аттестация первого заместителя Бухтоярова Максима Филиппова», — отметил инсайдер.