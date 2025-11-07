В ХМАО мигрант пытался дать взятку полицейскому после задержания

Мигрант попытался подкупить полицейского в ХМАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Нижневартовске задержан иностранный гражданин, который предложил полицейскому взятку в 50 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«Уроженец ближнего зарубежья привлечен к ответственности за нарушение миграционных правил и попытку дать взятку сотруднику полиции. Инцидент произошел в Нижневартовске», — уточнили в ведомстве.

Мужчину остановили во время рейда: у него не оказалось необходимых медицинских документов. За это ему грозило административное наказание, однако попытка подкупа привела к уголовному делу по ч. 3 ст. 291 УК РФ. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде и размещен в сургутском Центре временного содержания иностранных граждан.

