В ХМАО мигрант пытался дать взятку полицейскому после задержания
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Нижневартовске задержан иностранный гражданин, который предложил полицейскому взятку в 50 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.
«Уроженец ближнего зарубежья привлечен к ответственности за нарушение миграционных правил и попытку дать взятку сотруднику полиции. Инцидент произошел в Нижневартовске», — уточнили в ведомстве.
Мужчину остановили во время рейда: у него не оказалось необходимых медицинских документов. За это ему грозило административное наказание, однако попытка подкупа привела к уголовному делу по ч. 3 ст. 291 УК РФ. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде и размещен в сургутском Центре временного содержания иностранных граждан.
Ранее URA.RU сообщало, что за девять месяцев в ХМАО было проведено свыше 3 600 проверочных мероприятий в отношении мигрантов. Более девяти тысяч из них привлечены к административной ответственности, вынесено 390 постановлений о выдворении за пределы России.
