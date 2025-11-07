Логотип РИА URA.RU
В Нефтеюганске у торгового центра произошла поножовщина

07 ноября 2025 в 16:12
У торгового центра «Оранжерея» в Нефтеюганске произошла поножовщина

У торгового центра «Оранжерея» в Нефтеюганске произошла поножовщина

Фото: Илья Московец © URA.RU

У торгового центра «Оранжерея» в Нефтеюганске произошла драка, в ходе которой 19-летний молодой человек получил ножевое ранение. Пострадавший доставлен в реанимацию, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«Произошел конфликт между двумя гражданами Российской Федерации, в ходе которого одному из участников было нанесено ножевое ранение. Подозреваемый задержан и доставлен в отдел», — уточнили в ведомстве.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства инцидента.

У торгового центра «Оранжерея» в Нефтеюганске произошла драка

Фото: URA.RU

