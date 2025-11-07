Челябинский ветеран СВО Рожков встретился с будущими педагогами

Алексей Рожков пообщался с будущими педагогами Фото: telegram-канал Алексея Рожкова https://t.me/alekseyrozhkov74

Ветеран СВО, депутат заксобрания Челябинской области Алексей Рожков провел классный час у студентов педагогического вуза. Об этом Рожков сообщил в своем telegram-канале.

«В Южно-Уральском гуманитарно-педагогическом университете прошла встреча со студентами в рамках классного часа. В живом диалоге ответил на вопросы о службе, жизни после ранений и участии в программе „Герои Южного Урала“, — сообщил Рожков.

Рожков поделился своим путем, рассказав студентам о том, каким был его подростковый и юношеский период. По словам депутата, в ходе беседы со студентами вместе они пришли к выводу, что для достижения успеха важно не сидеть сложа руки. Важно действовать, не бояться идти на обдуманный риск и постоянно развиваться.

