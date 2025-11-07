Челябинский ветеран СВО Рожков встретился с будущими педагогами
Алексей Рожков пообщался с будущими педагогами
Фото: telegram-канал Алексея Рожкова https://t.me/alekseyrozhkov74
Ветеран СВО, депутат заксобрания Челябинской области Алексей Рожков провел классный час у студентов педагогического вуза. Об этом Рожков сообщил в своем telegram-канале.
«В Южно-Уральском гуманитарно-педагогическом университете прошла встреча со студентами в рамках классного часа. В живом диалоге ответил на вопросы о службе, жизни после ранений и участии в программе „Герои Южного Урала“, — сообщил Рожков.
Рожков поделился своим путем, рассказав студентам о том, каким был его подростковый и юношеский период. По словам депутата, в ходе беседы со студентами вместе они пришли к выводу, что для достижения успеха важно не сидеть сложа руки. Важно действовать, не бояться идти на обдуманный риск и постоянно развиваться.
Рожкову 29 лет. С 2016 по 2023 годы он проходил службу в рядах вооруженных сил РФ. Награжден медалями. Является заместителем председателя ассоциации ветеранов СВО Челябинской области. В сентябре стал депутатом областного парламента.
