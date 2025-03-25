Сергей Гросс из Салехарда пошел служить в зону СВО по зову сердца, попал в штурмовое подразделение 15-й гвардейской мотострелковой Александрийской бригады, известной как «Черные гусары». В одном из штурмов украинских позиций под Авдеевкой получил страшное ранение — граната с атаковавшего бойца дрона перебила кости на обеих ногах. О двухдневном пути до позиций, эвакуации и адаптации к мирной жизни Сергей рассказал URA.RU.
Служба в «Черных гусарах»
Сергей пошел в зону СВО добровольцем. Подписал контракт с военкоматом в ЯНАО, попал на сборный пункт, где его распределили в 15-ю мотострелковую Александрийскую бригаду. Часть имеет неофициальное название — «Черные гусары», сказалась преемственность традиций, именно такое наименование носил в Российской императорской армии 5-й гусарский Александрийский полк.
“Распределили под Авдеевку, в штурмовую роту. Уже в первом бою словил пулю. Прямо в середину бронежилета. Обошлось. Украинские подразделения мы выбили и передали укреп другим частям”, — улыбается боец.
Тяготы службы Сергею помогали переносить его давние увлечения. На Ямале он занимался рыбалкой и охотой, что привило ему привычку долго находится на улице. После ранения он не бросил увлечения и уверяет, что потеря ноги не мешает ему по-прежнему охотиться и ловить рыбу.
Штурм Авдеевки и ранение в Новогоднюю ночь
В очередной штурм Авдеевки рота пошла 1 января 2024 года. Уже на подходе к позициям противника по бойцам стали работать украинские минометы. Сергей залег в остатках посеченной осколками лесопосадки, но получил осколочное ранение в руку, другим осколком ему разбило рацию.
“После обстрела наши пошли вперед. Со мной остался боец с позывным “Елисей”, по его рации связались с командованием, я получил приказ на эвакуацию, “Елисей” отправился догонять штурмующих”, — рассказывает Сергей.
В районе железной дороги, прямо возле бетонного подземного прохода под путями он наткнулся на пятерых украинских солдат. Не растерялся, залег и открыл огонь из автомата.
“Они кричали “Русня, сдавайся!” и матерились, отвечать я не стал, а просто открыл огонь. Троих уложил, а двое ушли. Одного точно ранил, потому что хорошо слышал его крики: “Я — 300, я — 300!” [“трехсотые” — обозначение раненых бойцов — прим. URA.RU]. После их ухода минут пятнадцать не вставал. А потом пошел дальше”, — продолжает Сергей.
А после, ямальца атаковал дрон. Он был так близко, что боец слышал даже щелчки, с которыми отцеплялись гранаты. Одна граната не взорвалась, и Сергей рассмотрел, что это были ВОГи [выстрелы к подствольному гранатомету] к которым приделали стабилизаторы, напечатанные на 3D-принтере.
“Выбежал из-за дерева, побежал дальше и передо мной взорвалась граната. Сломало сразу обе кости. Лежал, корчился от боли, и опять услышал над собой “птичку”. Ноги я поджал под себя, сгруппировался, граната взорвалась прямо на спине, потерял сознание”, — говорит Гросс об обстоятельствах ранения.
Спасла мысль о дочери
Когда боец очнулся, пополз к своим. Раны перевязать было не чем. Сергей считает, что спасли его ватные штаны, которые перекрыли раны, поэтому кровью он не истек. Два дня полз до своих позиций, несколько раз терял сознание.
“Спасла мысль о дочке. Жена прислала фото, дочка плакала. Пока полз, периодически смотрел на фото. Мысль была одна — должен выжить ради них. И это меня поддерживало”, — признается боец.
Выполз к своим уже 3 января, эвакуаторщики положили на носилки, и опять налетели «птички». Одного из них ранили. Потом пришли другие бойцы и наконец раненый Гросс оказался среди своих. Нашли транспорт для эвакуации. Везли в Горловку на МТЛБ, закрепив носилки на крыше, так как тягач был загружен убитыми. В Горловке врачи стали оказывать помощь, накладывать шину на ногу, но спасти ногу не удалось.
Кубок СВО в Ханты-Мансийске
После лечения и реабилитации Сергей Гросс научился ходить на протезе. Работает слесарем котельного оборудования, где работал и до того, как пошел на спецоперацию. Ведет канал в Rutube, где рассказывает, как перебрать двигатели, делает обзоры на снегоходы и вездеходы. Занимается охотой и рыбалкой.
По приглашению ямальского филиала Фонда «Защитники Отечества» принимал участие в «Кубке СВО», который прошел в Ханты-Мансийске с 12 по 18 марта. Участвовал в соревнованиях по биатлону, преодолел трехкилометровую дистанцию на лыжах, отстрелявшись на огневых рубежах.
“Те, у кого колено есть, бежали стоя. У кого нет, на специальных сидячих лыжах. Были там спортсмены из 60 регионов, повстречал много раненых товарищей. Прошел дистанцию средне, но все вполне преодолимо”, — говорит в завершение ветеран.
За подвиг под Авдеевкой, Сергей награжден медалью «За Отвагу». У него двое своих детей, двое детей у супруги от первого брака — воспитывают вместе и пять детей под опекой — трое уже вышли во взрослую жизнь.
Ведет активный образ жизни, настроен позитивно — никогда не сдается, готов участвовать всегда и во всём. Один из старших детей сын Давид был мобилизован служит тоже на СВО.
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