Названа причина смерти водителя грузовика, который скатился в карьер на пермском заводе

В Пермском крае завершено расследование смертельного несчастного случая, произошедшего с сотрудником предприятия, занимающегося добычей и первичной обработкой известняка и гипсового камня. Инцидент произошел 11 сентября. Водитель автомобиля МАЗ погиб при разгрузке вскрышных пород — транспортное средство скатилось с уступа карьера на месторождении.

«Согласно заключению эксперта, причиной смерти работника стало заболевание сердечно-сосудистой системы, усугубленное алкогольной интоксикацией. Комиссия пришла к выводу, что несчастный случай не связан с производством, так как не было выявлено нарушений технологического процесса», — сообщает Госинспекция труда в Пермском крае в telegram-канале.