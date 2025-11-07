Логотип РИА URA.RU
Названа причина смерти водителя грузовика, который скатился в карьер на пермском заводе

Водитель грузовика умер на пермском заводе из-за болезни сердца и опьянения
07 ноября 2025 в 15:51
Несчастный случай не связан с производством, так как не было выявлено нарушений технологического процесса

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Пермском крае завершено расследование смертельного несчастного случая, произошедшего с сотрудником предприятия, занимающегося добычей и первичной обработкой известняка и гипсового камня. Инцидент произошел 11 сентября. Водитель автомобиля МАЗ погиб при разгрузке вскрышных пород — транспортное средство скатилось с уступа карьера на месторождении.

«Согласно заключению эксперта, причиной смерти работника стало заболевание сердечно-сосудистой системы, усугубленное алкогольной интоксикацией. Комиссия пришла к выводу, что несчастный случай не связан с производством, так как не было выявлено нарушений технологического процесса», — сообщает Госинспекция труда в Пермском крае в telegram-канале. 

Однако в ходе расследования обнаружены многочисленные нарушения требований охраны труда. В частности, водителю не провели предрейсовый медицинский осмотр, к тому же он был лишен права управления транспортным средством, но все равно был допущен к работе на автомобиле. В связи с выявленными нарушениями работодатель был привлечен к административной ответственности и оштрафован.

