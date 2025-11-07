Логотип РИА URA.RU
В Перми выставили на продажу турагентство пермского производителя бутс

Турагентство пермского производителя спорттоваров продают за 1 млн рублей
07 ноября 2025 в 16:09
Компания была основана в 2016 году

Компания была основана в 2016 году

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми на сайте по поиску бесплатных объявлений выставлено на продажу туристическое агентство «А.В.Т. Трэвел». Оно принадлежит пермскому производителю спортивных товаров. Стоимость бизнеса оценивается в 1,1 млн рублей. 

«Компания обладает лицензией туроператора и была основана в 2016 году. Среди активов агентства — сайт с ежемесячной посещаемостью свыше 12 тысяч человек и соцсети. Компания приносит прибыль в размере 250 тысяч рублей, а срок окупаемости бизнеса составляет полгода», — сказано в объявлении продавца. 

Уточняется, что агентство специализируется на организации зарубежных и внутренних туров, автобусных и железнодорожных путешествий, а также школьных экскурсий. Причины продажи бизнеса не раскрываются.

По данным в открытых источниках, учредитель агентства — Алексей Тарасенко, владелец одноименной компании по продаже спорттоваров. Ему также принадлежат фабрика по производству спортивной и треккинговой обуви. А также фирма, занимающаяся выпуском текстильных изделий, охранное агентство и бизнес по разработке программного обеспечения.

Ранее URA.RU писало о том, что сеть магазинов «А.В.Т. Спорт» сократилась до одного филиала в Перми. Он находится на улице Куйбышева.

