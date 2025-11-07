Логотип РИА URA.RU
Курганские продукты стали одними из лучших на Урале

07 ноября 2025 в 16:15
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Предприятия Курганской области показали высокие результат на XIII Межрегиональной агропромышленной выставке Уральского федерального округа. Было заработано 40 медалей на дегустационном конкурсе «Лучший продукт — 2025». Об этом сообщает правительство Курганской области в своем tg-канале.

«Курганские производители завоевали 40 наград дегустационного конкурса „Лучший продукт — 2025“. В копилке наших предприятий 22 золотых, 10 серебряных и восемь бронзовых медалей», — пишут власти. Оценку продукции проводила экспертная комиссия, в которую вошли представители всех регионов УрФО.

Победы курганских предприятий охватили широкий спектр продуктов питания. Среди лидеров по количеству высших наград стали: кондитерская фабрика «Сладянка» — отмечена золотом за торт «Зауральская птичка», «Фисташковый» и «Картошечку с начинкой»; «Далматовская кондитерская фабрика» — получила три золотых медали за сушки «Пикантная коллекция» и «Далматовские сердечки»; мясокомбинат «Велес» — удостоен высших наград за «Сервелат ГОСТ» и колбасу «Брауншвейгскую». Также награды получили АО «Эйч энд Эн» (бренд «Простоквашино») — золотая медаль за сметану 15%, СППК «Сыроварня Кабжановых» — золото за сыр «Монтарей Джек».

