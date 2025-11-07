Курганские продукты стали одними из лучших на Урале

Предприятия Курганской области показали высокие результат на XIII Межрегиональной агропромышленной выставке Уральского федерального округа. Было заработано 40 медалей на дегустационном конкурсе «Лучший продукт — 2025». Об этом сообщает правительство Курганской области в своем tg-канале.

«Курганские производители завоевали 40 наград дегустационного конкурса „Лучший продукт — 2025“. В копилке наших предприятий 22 золотых, 10 серебряных и восемь бронзовых медалей», — пишут власти. Оценку продукции проводила экспертная комиссия, в которую вошли представители всех регионов УрФО.

Победы курганских предприятий охватили широкий спектр продуктов питания. Среди лидеров по количеству высших наград стали: кондитерская фабрика «Сладянка» — отмечена золотом за торт «Зауральская птичка», «Фисташковый» и «Картошечку с начинкой»; «Далматовская кондитерская фабрика» — получила три золотых медали за сушки «Пикантная коллекция» и «Далматовские сердечки»; мясокомбинат «Велес» — удостоен высших наград за «Сервелат ГОСТ» и колбасу «Брауншвейгскую». Также награды получили АО «Эйч энд Эн» (бренд «Простоквашино») — золотая медаль за сметану 15%, СППК «Сыроварня Кабжановых» — золото за сыр «Монтарей Джек».