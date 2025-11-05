Курганцев научат петь бесплатно Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Курган готовится к культурной неделе: жителей и гостей города ждут музыкальные вечера, театральные постановки, образовательные творческие встречи и яркие шоу-программы. В афише — классическая музыка при свечах, рок-юбилей, джазовые мастер-классы и встречи с путешественниками. URA.RU подготовило подборку предстоящих событий.

7 ноября, пятница

В Центральной городской библиотеке имени В. Маяковского состоится музыкальная программа, посвященная Николаю Римскому-Корсакову. Артисты Курганской филармонии Павел Базанов, Наталья Мишукова и Кирилл Егорычев исполнят известные произведения композитора: тему моря из «Шехеразады», «Полет шмеля», «Песню Варяжского гостя» и романсы из цикла «Море». Начало в 14:00 по адресу: улица Пролетарская, 41. Вход свободный.

В этот же день и в том же месте пройдет встреча с врачом-пульмонологом Курганской городской больницы № 2 Натальей Дембской, приуроченная к Всемирному дню борьбы против хронической обструктивной болезни легких. Специалист расскажет о профилактике заболеваний дыхательной системы, факторах риска и первых признаках патологий. Начало в 14:00. Вход свободный (18+).

Продолжение после рекламы

Вечером в заведении Harat's Pub выступит театр песни «Маленький город» с музыкальным проектом «Главные песни о старом». Фестиваль шлягеров обещает атмосферу ностальгии и живое исполнение популярных композиций. Начало в 18:00 по адресу: улица Куйбышева, 35.

На сцене Курганской областной филармонии состоится премьера циркового шоу «Лабубу» с участием пушистого героя из мультфильмов. В программе — выступления гигантского Пикачу, акробатов, жонглеров, персонажа Куроми, женщины-змеи и клоунского дуэта «Нон-Стоп». Начало в 19:00 по адресу: Троицкая площадь, 1. Билеты от 1000 рублей.

В мультицентре «Смолин» пройдет встреча с тревел-блогером и менеджером туроператора «Бессонофф Трэвэл» Яной Березиной на тему «Лайфхаки путешественника. Эмираты». Специалист поделится советами по организации поездок в ОАЭ, расскажет о маршрутах и способах экономии за границей. Начало в 18:00 по адресу: улица Куйбышева, 55, второй этаж. Вход свободный.

8 ноября, суббота

Курганская thrash groove metal группа GROSS GROLLAND, основанная в 1995 году, отметит тридцатилетие творческой деятельности концертом в клубе «Свобода». В программе прозвучат знаковые композиции и новый материал коллектива. Альбом группы «What Doesn't Kill Me Makes A Big Mistake», выпущенный лейблом «Metal Scrap Records», получил положительные отзывы в европейских музыкальных изданиях. Начало в 19:00 по адресу: улица Советская, 107а. Билеты — 600 рублей.

Во Дворце культуры машиностроителей состоится концерт «Оркестр при свечах MUSE». Мировые хиты и классическая музыка прозвучат в свете тысячи свечей. В программе — произведения Вивальди, Бетховена, композиции Адель и саундтреки известных фильмов. Начало в 19:00, адрес: улица Карла Маркса, 70.

Артистка Мария Шевв выступит в Harat's Pub с программой, где каждая композиция звучит как кульминация фильма. Организаторы обещают искреннюю музыку с элементами бунтарства. Начало в 20:00 по адресу: улица Куйбышева, 35.

В мультицентре «Смолин» Екатерина Гладких проведет мастер-класс по джазовому вокалу и импровизации для начинающих. Мероприятие организовано в рамках проекта Jazz Day при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Начало в 11:00, адрес: улица Куйбышева, 55, второй этаж. Возрастное ограничение: 6+.

9 ноября, воскресенье

В Курганском областном художественном музее имени Г.А. Травникова состоится спектакль-концерт, посвященный 130-летию Сергея Есенина. Программа включает лирические произведения поэта, романсы на его стихи, фрагменты автобиографических текстов и писем. Выступит Руслан Офрин — солист Московского государственного академического детского музыкального театра имени Наталии Сац, лауреат всероссийских и международных конкурсов. Начало в 18:00 по адресу: улица Максима Горького, 127/4.

Продолжение после рекламы