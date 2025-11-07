Силовики придут с проверкой в мэрию Макушино после отставки экс-главы Пигачева

После отставки главы курганского округа Пигачева пройдет проверка расходования средств Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По итогам проверки эффективности использования средств местного бюджета Макушинского округа (Курганская область) материалы дела будут переданы в прокуратуру и правоохранительные органы. Ведомства инициируют пересмотр основания увольнения бывшего главы округа Василия Пигачева и примут меры в соответствии с законодательством. Информацию разместило правительство Курганской области.

«Руководством области в прокуратуру и правоохранительные органы будут переданы материалы по итогам проверки в отношении бывшего главы Макушинского округа. Проверка была проведена по инициативе руководства региона контрольно-счетной палатой Курганской области в отношении отдельных вопросов эффективности использования средств местного бюджета Макушинского округа. На основании предварительных данных проверки будет направлено ходатайство о пересмотре в судебном порядке основания для увольнения с должности главы Макушинского округа на увольнение в связи с утратой доверия и принятии дальнейших мер в соответствии с законодательством», — сообщает правительство Курганской области в своем telegram-канале.

Проверка проводилась по инициативе регионального руководства для анализа эффективности расходования бюджетных средств Макушинского округа. Итоги проверки стали основанием для возможного судебного пересмотра причины увольнения бывшего главы и принятия дополнительных мер.

