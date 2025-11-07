Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Политика

Власть

В курганском округе избрали нового главу Лебедева. Фото

07 ноября 2025 в 16:05
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В Катайском округе избрали нового главу

В Катайском округе избрали нового главу

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На заседании думы Катайского округа (Курганская область) депутаты большинством голосов избрали нового главу. Им стал Вадим Лебедев. Об этом сообщается в tg-канале округа.

«Большинством голосов главой Катайского округа избран Вадим Анатольевич Лебедев», — пишет ведомство. Решение было принято после публичной защиты программ двух кандидатов, допущенных до этого этапа конкурса. Каждый из претендентов представил депутатам свое видение развития округа.

Лебедев пообещал приложить все усилия на благо округа. Новый глава поблагодарил депутатов за доверие и сразу обозначил ключевые направления своей будущей работы.

Продолжение после рекламы

Лебедев стал главой Катайского округа (в центре)

Фото: tg-канале Катайского округа

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал