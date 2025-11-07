В Катайском округе избрали нового главу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На заседании думы Катайского округа (Курганская область) депутаты большинством голосов избрали нового главу. Им стал Вадим Лебедев. Об этом сообщается в tg-канале округа.

«Большинством голосов главой Катайского округа избран Вадим Анатольевич Лебедев», — пишет ведомство. Решение было принято после публичной защиты программ двух кандидатов, допущенных до этого этапа конкурса. Каждый из претендентов представил депутатам свое видение развития округа.

Лебедев пообещал приложить все усилия на благо округа. Новый глава поблагодарил депутатов за доверие и сразу обозначил ключевые направления своей будущей работы.

