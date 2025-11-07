В Кургане прекратил работу филиал магазина канцтоваров «Армада», располагавшийся на улице Гоголя. Витрины магазина опустели, торговое оборудование выставлено на продажу. При этом филиал сети на другом адресе продолжает работать. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.

Ранее URA.RU сообщало, что филиал «Армады» на улице Гоголя прекратит работу в конце октября. На дверях магазина было размещено объявление о переезде, покупателей приглашали в другой филиал на улице К. Мяготина. Теперь витрины опустели, торговое оборудование выставлено на продажу, а магазин окончательно прекратил работу.