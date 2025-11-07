Логотип РИА URA.RU
Природа

Погода

Снежные выходные прогнозируются в Кургане и Шадринске

07 ноября 2025 в 16:15
Снег выпадет в Кургане и Шадринске 8-9 ноября

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане и Шадринске 8-9 ноября ожидаются снег и дождь. Об этом сообщается в прогнозе погоды.

«В субботу в Кургане и Шадринске пасмурно, небольшой снег с дождем. Утром 2 градуса, днем 5-6. В воскресенье также снег с дождем, утром будет -3 градуса, днем 2. Кроме того, на выходных будет ветер до 10 м/с», — написано на сайте Gismeteo.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане 7 ноября после дождя может появиться гололед. Температура составляет 4 градуса тепла.

