Курганские слухи: Богомолов сыграл на гитаре в кафе

Губернатор Вадим Шумков впечатлил курганцев спортивной фигурой. Мэр Кургана Антон Науменко тем временем хочет передохнуть в вопросах набора команды, но ему не дадут. Депутат Даниил Москвин стал скромнее. А бывшего губернатора Олега Богомолова заметили в кафе с гитарой. Об этом, а также о том, что фитоняшек расстроила доставка, больница странно стирает белье, а пиар-кампания застройщика провалилась — в нашей рубрике «Слухи».

Шумков находит время на физкультуру

Губернатор Курганской области Вадим Шумков стал более подтянутым и спортивным. «Шумков заметно подкачался. Видно, что занимается со штангой. Особенно заметен рельеф мышц, когда появляется на публике в футболке. Приятно, что глава региона находит время в своем плотном графике, чтобы заняться физкультурой. Это важно, чтобы быть здоровым», — сплетничают слухачи.

Науменко хочет завершить кадровые перестановки, но все не так просто

Поговаривают, что перестановки внутри администрации при мэре Антоне Науменко могут закончиться. Болтают, что глава города настолько доволен командой, что не хочет больше набирать людей. Однако внутри администрации, вразрез желанию мэра, все еще не достает фигур. «К нему пришел его подчиненный из правительства Павел Валуев, в его команде есть сильный кадр в виде зама Сергея Романова, советник и опытные директора департаментов. Однако все еще нет главного архитектора. Да и департамент развития городского хозяйства все еще не укомплектован сильным специалистами. Вероятно, желание Науменко оставить кадровый вопрос не сбудется», — болтают слухачи.

Помощника губернатора забыли на заправке

По слухам, помощник губернатора Владимир Казаков оказался забыт на заправке. Машина с чиновником остановилась на одной из станций в Каргаполье. Водитель, пока заправлял авто, не заметил, что Казаков вышел из салона. В итоге, транспорт уехал, оставив политика на станции. «Версий произошедшего есть две. Кто-то считает, что это просто случайность, возникшая из-за невнимательности. Другие уверяют, что это было сделано намерено, чтобы насолить Казакову. К нему в правительстве относятся неоднозначно», — поговаривают сплетники. Ситуация в конце концов разрешилась, так как спустя несколько минут после случившегося водитель подобрал Казакова обратно.

Экономический блок АПК может возглавить экс-чиновница депприроды

По слухам, новой начальницей экономического отдела департамента агропромышленного комплекса станет бывшая сотрудница департамента природных ресурсов. «Чиновница имеет опыт работы в экономическом блоке. Говорят, что она уже выйдет на работу в ближайшее время», — судачат сплетники.

Новый врио департамента экономики Овсянников меняет команду

Временно исполняющий обязанности директора курганского департамента экономики Илья Овсянников решил кардинально поменять всех заместителей. Говорят, что он решил полностью сменить старую команду. «Марина Асямолова уже покинула должность. На очереди, говорят, заместитель Алексей Черепанов», — переговариваются слухачи. До повышения Овсянников был первым заместителем директора. Он устроился в ведомство незадолго до отставки Ковалева.

Экс-глава департамента экономики Ковалев уедет в другой регион...

Бывший директор департамента эконмического развития Курганской области Владимир Ковалев покинет регион. Опытный экс-чиновник решил продолжить карьеру в одном из соседних субъектов. Слухачи полагают, что он может перебраться на север. «Говорят, что в Кургане он точно не останется. Власти не стали предлагать ему никаких других должностей», — обсуждают слухачи. Ковалев покинул пост главы экономического департамента 31 октября.

...и определяется с местом работы

Слухачи говорят, что Владимир Ковалев еще точно не определился, кем планирует продолжить работать после переезда из Кургана. «За последнее время у него уже накопилась усталость от госслужбы. Возможно, что он выгорел от работы и захочет уйти в сферу бизнеса», — болтают сплетники.

Богомолов сыграл на гитаре для своего соратника

Говорят, экс-губернатор Олег Богомолов не отпускает гитару и с удовольствием играет свои любимые песни. «На недавнем юбилее экс-заместителя губернатора Александра Мазеина, который отметили скромным застольем, Богомолов играл на гитаре. Говорят, его видели в кафе „Ностальжи“», — шепчутся сплетники.

Москвин стал скромнее

Обсуждают, что депутат нового созыва областной думы Даниил Москвин стал вести себя на заседаниях иначе. Раньше он часто задавал вопросы или вел беседы с коллегами по парламенту. На последних заседаниях депутата все чаще видят молчаливым, а с другими думцами он ведет диалоги сдержанно. «Вероятно, Москвина напугало то, что о нем часто говорят в сети. К нему после истории с мандатом, который хотел занять лидер „Новых людей“ Кирилл Рогозин, приковано большое внимание. Не исключено, что Москвин хочет, чтобы история улеглась, поэтому он принял решение не светиться», — говорят инсайдеры.

Депутату припоминают провал, но он не считает, что виноват в этом

По слухам, экс-депутату гордумы Шадринска Дмитрию Попову до сих пор припоминают провал на выборах в новый созыв. Внутри «Единой России», членом которой является политик, до сих пор расстроены, что Попов набрал меньше справедливоросса Леонида Коробицына. В итоге в новый состав думы прошел последний. Однако сам Попов считает, что провал на выборах — это вина избирателей. «Попов в соцсетях написал пост, в котором фактически обвинил избирателей — жителей одного из домов со своего округа, что они сами довели дом до плохого состояния. Коробицын же добился в этом доме дезинфекции подвала и ремонта крыши. Крайне неудачное время для таких заявлений выбрал Попов, на что ему, как говорят, прямо указали. При такой риторике сложно рассчитывать на победу», — болтают сплетники.

Депутат завела соцсети, но хранит молчание

Обсуждают, что депутат гордумы Шадринска Анна Федоринова после победы на выборах завела отдельное сообщество в соцсети «ВКонтакте». По задумке, политик хочет публиковать там информацию о своей работе. «Пока никаких новостей о депутатской работе, об исполнении депутатских наказов у Федориновой пока нет. То ли не успела еще наказы реализовать, то ли просто этой информации нет в сети», — обсуждают слухачи.

Дело о школе экс-главы «Авиапромстрой» подвисло,...

Следователям придется серьезно поразмыслить, как прекратить уголовное дело о нанесении ущерба при строительстве школы на 1500 мест в Заозерном в отношении бывшего директора компании «Авиапромстрой» Дениса Явшева. «Облсуд в апелляции отменил решение о прекращении дела и судебном штрафе в отношении московского бизнесмена. Дело вновь вернулось следствию. Основная причина — ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Явшева, обвиняемого в причинении имущественного вреда с помощью обмана в особо крупном размере (п. „б“ ч. 2 ст. 165 УК РФ), возбуждено следователем Следственного комитета РФ. А Следком такие дела об ущербе возбуждать не должен, расследовать его местному СУ СК никто не поручал. Теперь будут думать, как вновь это сделать — может, с пятого раза дело Явшева удастся закрыть», — разводят руками слухачи.

…наблюдатели обсуждают ошибку

Явшева подозревали в мошенничестве из-за присвоения банкротящейся фирмой аванса в размере 54 млн рублей. Деньги удалось быстро вернуть, бизнесмена отпустили, а его обвинение переквалифицировали на более легкую статью 165 УК РФ. Сплетники говорят, что это стало ошибкой следствия. «С 2024 года они четырежды выходили в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела. Несколько месяцев назад суд даже удовлетворил их прошение и назначил мужчине судебный штраф в размере 230 тысяч рублей. Однако прокуратура легко добилась в апелляции отмены решения и возврата дела следствию», — обсуждают осведомленные слухмейкеры.

Аграрии после визита силовиков пошли в кассацию

В Сафакулевском округе бизнесмены-аграрии не теряют надежды признать неправоту поведения полиции во время проверок летом 2024 года. Тогда в агрокомплекс «Мартыновский» пришли люди в погонах в сопровождении спецназа. Они прошли на территорию предприятия без соблюдения фитосанитарного контроля. «Бизнесу отказали в жалобе в курганских судах. Владельцы агрокомплекса надеются, что результаты рассмотрения их кассационной жалобы признают проведение проверки полицией незаконным», — говорят сплетники.

В Целинном округе подстраховались из-за дамбы

Руководство Целинного округа извлекло уроки из уголовного дела о строительстве защитной насыпи в Притобольном муниципалитете. «Администрация Целинного получила предписание починить гидротехническое сооружение на реке Большой Кочердык. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию по неудачному примеру коллег, мэрия вышла в суд с просьбой дать время и отложить сроки реконструкции сооружения. Отсрочка была необходима чиновникам, чтобы сделать проект, найти поставщика услуг и качественно сделать все работы. Суд установил срок реализации проекта — сентябрь 2028 года», — рассказывают местные.

Уголовное дело после постройки защитной насыпи от наводнения было возбуждено после принятия якобы некачественно выполненных работ в Притобольном округе. Под «уголовку» попал курганский бизнесмен Андрей Шиншин, возводивший насыпь в короткие сроки. Сейчас он находится в СИЗО по обвинению в пособничестве превышению полномочий. Силовики возбудили в отношении него дело о мошенничестве. Также в отставку был отправлен глава округа Фарит Ахметов. По предположению местных поставщиков слухов, его также могут привлечь к ответственности.

Бизнесмен, совершивший ДТП с детьми в Половинном, отделается штрафом

Слухачи говорят, что после наезда бизнесмена на двух девочек в селе Половинном, в его отношении так и не возбудили уголовное дело. «Силовики долго ждали вердикта врачей. У одной из девочек были подозрения на переломы костей таза — это могло стать основанием для возбуждения дела. Но якобы медики дали успокаивающее для бизнесмена заключение — тяжкого вреда здоровью нет, и пока ему грозит лишь административная ответственность. В случае с наездом на пешеходов, это штраф до 25 тысяч, хотя могут и прав лишить», — обсуждают громкое ДТП местные жители.

Махинации на белье?

В одной из больниц Шадринска говорят, что там происходят странности с бельем. В последние годы количество коек в больнице сокращается, то есть, пациентов стало меньше. При этом в прачечную медработники стали сдавать больше белья. «По документам растут расходы на стирку белья, выросла и цена на услугу. Поэтому возникают вопросы к руководству по расходам больничной прачечной», — обсуждают слухачи.

В Сбербанке сожалеют об уходе управляющего

Многие сотрудники курганского филиала Сбербанка расстроены уходом с должности управляющего. Говорят, что им нравилось работать под его руководством. «Жаль, что вышестоящее начальство затянуло с новым контрактом Станиславу Зольникову. Этим воспользовались конкуренты из региона, где топ-менеджер работал до перевода сюда. С учетом нового предложения, бонусов и места работы поближе к семье, наивно было ожидать, что Зольников останется в Кургане», — обсуждают отставку руководства Сбера уже бывшие подчиненные. Сам Зольников переехал обратно в Тверскую область, где возглавил местное региональное отделение ВТБ.

Ресторан «Квеври» закрылся из-за резкого повышения стоимости аренды

По слухам, к закрытию ресторана «Квеври» привело, помимо прочего, то, что арендодатель повысил плату. «На одних только постоянных клиентах бизнес не мог работать, а тут еще повышение стоимости аренды. Владелец вынужден искать другое помещение», — болтают сплетники. Говорят еще, что проблема с повышением коснулась не только ресторана, но и некоторых других местных предпринимателей, которые арендуют помещения в том же доме.

Фитоняшки не могу дождаться доставки полезной еды

Любители фитнеса разочаровались в новом сервисе доставки полезной еды. Служба подводит: еда идет с задержкой до суток. Клиентке обещали доставку за час, но курьер целый вечер звонил и спрашивал, дома ли она. «Слоган компании — „Дарим время на жизнь“ — звучит как шутка, ведь все время у клиента уходит на ожидание и звонки, а обещанная курочка с пюрешкой все не приезжает. Такой сервис точно добавляет в рацион стресс и чувство голода», — говорят слухмейкеры.

В «болгарских» домах Кургана живут только свои

В Кургане при всем желании невозможно купить квартиру в «болгарском» доме. Эти дома отличаются крупногабаритностью квартир, строились из красного кирпича с синими балконами, делятся своими наблюдениями курганские слухачи. «Есть знакомые, которые живут в таком доме. Как только из соседей кто-то съезжает, информация запускается среди своих. И покупают квартиру в итоге либо соседи, либо какие-то близкие друзья. Никогда в такой дом не заселится „чужак“, — рассказывают знатоки курганских порядков в элитном жилье.

Пиар-кампания федерального застройщика полностью провалилась

По наблюдениям местных слухачей федеральный застройщик провалил все рекламные кампании своих проектов в Кургане. «Очень долго не запускали продажи самого ожидаемого своего объекта, а когда объявили старт, цены оказались совсем не курганские, просто заоблачные. Поэтому большинство клиентов ушли к другим застройщикам за покупкой квартиры», — шепчутся сплетники. Застройщику явно не везет на курганской земле и, видимо, стоит наладить работу уже в новом ключе.

Ансамбль из Кургана покорил свердловчан, и это не «Цветень»

Ансамбль «Царево Городище» сорвал овации в День народного единства в Екатеринбурге. «Курганцы покорили свердловчан со своей патриотической программой „Возвращение к истокам“. Люди аплодировали стоя, а желающих послушать было так много, что организаторам пришлось искать дополнительные места в зале», — болтают сплетники.