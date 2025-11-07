Планы на рост: как изменятся тарифы ЖКХ в Тюменской области в ближайшие годы
Планируется, что тарифы будут расти каждый год
Индексация тарифов ЖКХ в Тюменской области составит 10,2% в 2026 году. Такая информация содержится в проекте бюджета региона на ближайшие годы.
«При формировании расходов бюджета Тюменской области учтены расходы на индексацию тарифов организаций коммунального комплекса (газ, электроэнергия, тепловая энергия, водоснабжение, водоотведение, обращение с ТКО). В 2026 году на 10,2%, в 2027 году на 7,2%, в 2028 году на 4,5%», — говорится в проекте бюджета.
Как ранее поясняли власти, рост тарифов обусловлен инфляцией и увеличением расходов на модернизацию коммунальных систем. Это делается для обеспечения стабильной и безаварийной работы коммуникаций, а также для повышения качества услуг.
О росте тарифов в рамках своей прямой линии высказался и губернатор Александр Моор. Он рассказал о системе, по которой покрываются расходы на коммуналку.
«Систему ЖКХ нужно развивать. Как будут меняться тарифы в будущем, зависит от многих факторов. При этом источники инвестиций в сферу ЖКХ — не только тарифные, очень многое вкладывается бюджетом. При этом у нас есть два тарифа: экономически обоснованный и льготный, для населения. Второй ниже, чем первый. По воде, например, в среднем на 37%, по теплу — на 26%. Эту разницу платит бюджет», — отметил глава региона.
В последний раз тарифы в Тюменской области поднимали 1 июля 2025 года. При этом тюменцы имеют право на субсидию по оплате ЖКХ, Она положена тем, у кого сумма расходов на коммунальные услуги превышает 20% от совокупного дохода семьи. Выплата оформляется в МФЦ или на госуслугах.
