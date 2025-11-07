«Все забито под завязку»: бездомные в Тюмени заполнили центр помощи из-за холодов

Учреждение для помощи бездомным забито под завязку Фото: Никита Сабашников © URA.RU

С приходом холодов тюменские бездомные стали чаще обращаться в центр помощи «Милосердие». Сейчас его отделение «забито под завязку». Об этом URA.RU рассказал директор учреждения Андрей Якунин.

«Если летом часть бездомных могут „проживать“ на улице, то с приходом холодов сделать это гораздо сложнее. Приходят к нам. Сейчас учреждение забито под завязку. Оказываем помощь всем, кто к нам обращается», — пояснил агентству руководитель центра помощи «Милосердие».

По словам Андрея Якунина, центр «Милосердие» рассчитан на содержание порядка 80 тюменцев, оставшихся без дома. Заполнение учреждения в текущий момент объясняется тем, что большинству поступающих людей требуется медицинская помощь.

На время лечения они не могут покидать центр. Части из них требуется длительное время на восстановление здоровья. Медперсонал работает только в одном корпусе. При этом, из-за ограниченных мест в учреждении помочь новым постояльцам не получится до тех пор, пока кто-то не выздоровеет и не отправится в центр социальной адаптации «Милосердия», освободив койку.

