Под Тюменью грузовой поезд переехал двух женщин

07 ноября 2025 в 15:42
Происшествие произошло на остановочном комплексе Красная горка

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Вечером 6 ноября на остановочном пункте Красная горка в Тюменской области грузовой поезд переехал двух пожилых женщин. Одна из них скончалась, вторая была доставлена в больницу. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура. 

«Предварительной причиной произошедшего послужил переход путей по нерегулируемому пешеходному переходу при наличии приближающегося поезда», — сообщили в прокуратуре. По факту инцидента организована проверка.

Агенство направило запрос в региональный департамент здравоохранения о состоянии выжившей женщины. В настоящий момент ответ на него ожидается. 

