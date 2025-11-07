Под Тюменью грузовой поезд переехал двух женщин
Происшествие произошло на остановочном комплексе Красная горка
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Вечером 6 ноября на остановочном пункте Красная горка в Тюменской области грузовой поезд переехал двух пожилых женщин. Одна из них скончалась, вторая была доставлена в больницу. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.
«Предварительной причиной произошедшего послужил переход путей по нерегулируемому пешеходному переходу при наличии приближающегося поезда», — сообщили в прокуратуре. По факту инцидента организована проверка.
Агенство направило запрос в региональный департамент здравоохранения о состоянии выжившей женщины. В настоящий момент ответ на него ожидается.
