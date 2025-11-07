Тюмень представила в Москве проект преображения озера Круглое

На озере летом 2025 года открыли первый городской пляж Фото: Никита Сабашников © URA.RU

На XXXIII Международном архитектурном фестивале «Зодчество» в Москве Тюмень представила проект комплексного развития побережья озера Круглое. Концепцию продемонстрировали первому заместителю министра строительства и ЖКХ РФ Александру Ломакину и жюри фестиваля во главе с президентом Союза архитекторов России Николаем Шумаковым. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава города Максим Афанасьев.

«Это первый в истории Тюмени проект комплексного освоения прибрежной территории озера, совмещающий его рекреационную, научную, образовательную, спортивную и культурную функции», — рассказал Афанасьев. Концепция получила высокую оценку экспертов.

В рамках проекта планируется создать живописные парки, пляжи и плавучие сады, открыть школу водных видов спорта и клуб пляжного волейбола. Неподалеку расположится кампус международного уровня с технопарками для реализации инвестиционных проектов. Центральной достопримечательностью станет концертный зал на берегу озера, который объединит оба берега мостом с пешеходной зоной.

