Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

ЖКХ и Городская среда

Тюмень представила в Москве проект преображения озера Круглое

07 ноября 2025 в 14:58
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
На озере летом 2025 года открыли первый городской пляж

На озере летом 2025 года открыли первый городской пляж

Фото: Никита Сабашников © URA.RU

На XXXIII Международном архитектурном фестивале «Зодчество» в Москве Тюмень представила проект комплексного развития побережья озера Круглое. Концепцию продемонстрировали первому заместителю министра строительства и ЖКХ РФ Александру Ломакину и жюри фестиваля во главе с президентом Союза архитекторов России Николаем Шумаковым. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава города Максим Афанасьев. 

«Это первый в истории Тюмени проект комплексного освоения прибрежной территории озера, совмещающий его рекреационную, научную, образовательную, спортивную и культурную функции», — рассказал Афанасьев. Концепция получила высокую оценку экспертов. 

В рамках проекта планируется создать живописные парки, пляжи и плавучие сады, открыть школу водных видов спорта и клуб пляжного волейбола. Неподалеку расположится кампус международного уровня с технопарками для реализации инвестиционных проектов. Центральной достопримечательностью станет концертный зал на берегу озера, который объединит оба берега мостом с пешеходной зоной.

Продолжение после рекламы

Летом 2025 года на озере был открыт первый городской пляж. Однако в первое время горожане критиковали эту идею.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал