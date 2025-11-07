Тюменских водителей предупредили об опасности на трассе
Гололед на трассах ожидается 9 ноября
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
На трассах в Тюменской области 9 ноября ожидается гололедица. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.
«9 ноября на территории Тюменской области, в частности на автомобильных дорогах ожидается гололедица. Днем 10 ноября в отдельных районах — ветер порывами до 18 м/с, метель», — сообщили в инфоцентре.
В настоящее время подрядные организации превентивно обрабатывают федеральные трассы, чтобы избежать образования гололеда, а дорожная техника находится на дежурстве круглосуточно. Уралуправтодор призывает водителей быть особенно осторожными и учитывать погодные условия при планировании поездок.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!