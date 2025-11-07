Тюменских водителей предупредили об опасности на трассе

Гололед на трассах ожидается 9 ноября Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

На трассах в Тюменской области 9 ноября ожидается гололедица. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.

«9 ноября на территории Тюменской области, в частности на автомобильных дорогах ожидается гололедица. Днем 10 ноября в отдельных районах — ветер порывами до 18 м/с, метель», — сообщили в инфоцентре.