Общество

ЖКХ и Городская среда

Тюменских водителей предупредили об опасности на трассе

На тюменских трассах 9 ноября ожидается гололед
07 ноября 2025 в 16:01
Гололед на трассах ожидается 9 ноября

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

На трассах в Тюменской области 9 ноября ожидается гололедица. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона. 

«9 ноября на территории Тюменской области, в частности на автомобильных дорогах ожидается гололедица. Днем 10 ноября в отдельных районах — ветер порывами до 18 м/с, метель», — сообщили в инфоцентре. 

В настоящее время подрядные организации превентивно обрабатывают федеральные трассы, чтобы избежать образования гололеда, а дорожная техника находится на дежурстве круглосуточно. Уралуправтодор призывает водителей быть особенно осторожными и учитывать погодные условия при планировании поездок.

