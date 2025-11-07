В Тюмени 14 ноября с 6 до 13 часов будет временно прекращено движение транспорта на улице Кирова (на участке от улицы Республики до улицы Ленина). Это связано с проведением акции «Стояние со свечами», которая пройдет в рамках Всемирного дня памяти жертв ДТП. Об этом сообщили в городской администрации.