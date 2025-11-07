В Тюмени на полдня перекроют центральную улицу. Схема
Улицу Кирова перекроют 14 ноября
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Тюмени 14 ноября с 6 до 13 часов будет временно прекращено движение транспорта на улице Кирова (на участке от улицы Республики до улицы Ленина). Это связано с проведением акции «Стояние со свечами», которая пройдет в рамках Всемирного дня памяти жертв ДТП. Об этом сообщили в городской администрации.
«В связи с проведением массового мероприятия — акции „Стояние со свечами“ в рамках Всемирного дня памяти жертв ДТП 14.11.2025 в период с 06 до 13 часов планируется прекращение движения транспорта на автомобильной дороге ул. Кирова на участке от улицы Республики до Ленина. Участников дорожного движения просим обращать внимание на знаки, заранее планировать маршрут, соблюдать ПДД», — сообщили в мэрии.
Водителей просят учитывать изменения в движении и заранее планировать маршрут. Возможные маршруты объезда: улица Ленина, улица Республики, улица Семакова, улица Челюскинцев.
Схема движения 14 ноября
